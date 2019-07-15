Улан-Удэ, , 07:44 — REGNUM

Впервые в истории иностранец стал победителем в национальных состязаниях по подъему барана в Туве. Соревнования на дне животновода в рамках празднования Наадым-2019 прошли в местечке Тос-Булак.

Как сообщает портал «Тува-Онлайн», молодой археолог из Швейцарии Джино Каспари поднял живого барана весом в 50 кг 104 раза. Интересно, что живой спортивный снаряд достался в итоге ему в качестве приза.

Археолог находится в Туве уже в третий раз — он участвует в раскопках кургана «Туннуг». По мнению ученых, это царское захоронение одного из скифских царей. Возраст захоронения — не меньше трех тысяч лет. Раскопки проходят при поддержке Русского географического общества.

Напомним, праздник в этом году был омрачен трагедией в Бай-Тайгинском районе республики, в которой погибли десять человек, из которых семеро детей. Как сообщало ИА REGNUM, во время пересечения реки Шуй автомобиль УАЗ заглох и остановился. Машину стало сносить течением, а потом опрокинуло. Тела девяти погибших были найдены внутри машины, десятой погибшей — позже в русле реки.

В республике был объявлен траур, а основные мероприятия Наадыма были перенесены с 13 июля на 14 июля. На открытии торжественной встречи с чабанами была объявлена минута молчания в память о погибших.

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