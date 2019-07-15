Владивосток, 15 июля 2019, 06:52 — REGNUM
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Росприроднадзору и администрации Приморья взять на контроль ситуацию с загрязнением акватории бухт Владивостока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По данным местных СМИ нефтяные плёнки зафиксированы в нескольких бухтах города, ранее подобные загрязнения становились следствием неаккуратной заправки морских судов, а также канализационных стоков.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение в кратчайшие сроки принять необходимые меры для ликвидации загрязнений в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя.
Именно в бухте Золотой Рог 150 лет назад начал закладываться военный пост, впоследствии ставший городом Владивостоком.
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Как сообщало ИА REGNUM, результаты исследований рыбы, выловленной в акваториях Евроарктического региона, показали, что она отличается высоким содержанием тяжёлых металлов, употребление которых опасно для здоровья человека. В частности, экологи обеспокоены тем, что Норвегия разрешает сброс промышленных отходов в акватории, соединённые с Баренцевым морем.