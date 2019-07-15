Чита, , 06:39 — REGNUM

В Забайкалье на средства президентского гранта, размер которого составил около 1,4 миллиона рублей, продолжается реализация проекта профориентационной смены «Векторы развития». Как сообщает сегодня, 15 июля, официальный сайт региона, более сотни детей со всего Забайкальского края встретились в образовательном лагере «Эврика» и прошли тренинги по поиску будущей профессии.

Как пояснили организаторы, на смене прошла имитационная ролевая игра «Великий Вектор», которую разработали педагоги образовательного детско-юношеского центра Забайкальского края совместно с педагогическим обществом. Команда проекта смогла обеспечить бесплатное проживание детей на смене, приобрести технику и обучить педагогов со всего края. Школьникам предстояло решить настоящие «взрослые задачи»: определить своё место работы, написать резюме, пройти собеседование, получить первую зарплату, посчитать налоги и даже проголосовать за будущего президента. За время игры участники прошли первые профессиональные пробы и сделали непростой выбор в профессии. Каждый из ребят задумался: пойти работать на государственную службу или стать индивидуальным предпринимателем, выбрать путь учителя или журналиста?

«Векторы развития сделали более понятным для меня процесс трудоустройства. На этой смене я попробовала писать в ежедневную газету и поняла, что это сложно, но выполнимо. То есть это уже повышение моей продуктивности и проверка на работоспособность. А ещё я нашла много новых знакомых по всему краю!» — отметила ученица 10 класса Улётовской СОШ Алёна Рябзина.

Участники прошлых смен признались, что впервые им предстояло потратить свою зарплату, которая состояла из местной валюты — векты. Кто-то из ребят активно тратил деньги на развитие бизнеса, кто-то усердно копил векты, чтобы в игровом магазине получить желанную книгу или настольную игру. Однако для многих «граждан» деньги не был главной целью, главное — это первые профессиональные пробы.

«Мы счастливы, что проект продолжает жить уже третий год, а поддержка Фонда президентских грантов вдохнула новую жизнь в смену и игру. Этим летом мы проверили, насколько успешно будет продолжение истории проекта после победы в конкурсе Фонда. У нас много планов на «Великий вектор». Будем создавать печатную методическую разработку по игре для учителей школ края. Этим летом усовершенствуем работу служб в игре, например, организуем медиахолдинг вместо редакции газеты», — отметила заместитель директора образовательного детско-юношеского центра Инна Иванова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект претерпевает ежегодные нововведения, проходят курсы повышения квалификации для педагогов, новые мастер-классы от экспертов в области деловой этики и мультиязычности, проводится работа по атласу новых профессий инновационного центра «Сколково».

В 2018 году обладателями президентских грантов стала 21 некоммерческая организация, представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено более 42 миллионов рублей. Благодаря привлеченным грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест.

Кроме этого, объявлены результаты первого конкурса президентских грантов 2019 года. В перечень победителей вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 12 инициатив на общую сумму более 17,8 миллиона рублей.

В течение 2017−2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, по итогам которых было поддержано 37 забайкальских проектов. Уже 10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля.

Развитие региона определяется успешностью новой социально-экономической политики, проводимой по поручению президента.