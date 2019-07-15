Казань, , 06:23 — REGNUM

Соболезнования родственникам погибших при аварии автобуса в Башкирии выразил президент Татарской Республики Рустам Минниханов. Об этом он написал 15 июля на своей странице в Instagram.

«Дорожная трагедия унесла жизни людей. Есть пострадавшие, в их числе дети, ­ — отметил глава Татарии. — Желаю им скорейшего выздоровления!«

Родственниками и друзьям погибших Минниханов выразил соболезнования, и пожелал гражданам России беречь своих близких.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 14 июля в Архангельском районе Башкирии, где автобус с 39 туристами съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибли шесть человек. В настоящее время в больнице остаются восемь пострадавших. В пункте временного размещения осталось четыре человека. Большинство пассажиров автобуса уехали домой с родственниками или попутным транспортом.

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