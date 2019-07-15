Петропавловск-Камчатский, , 06:57 — REGNUM

Глава Камчатского края Владимир Илюхин ни в чем себе не отказывает во время служебных командировок, которые оплачивает региональный бюджет: Mercedes-Benz S400, дорогие отели — всё это обнаружили активисты-общественники на сайте госзакупок, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснили активисты, во время поездки на Международный Арктический форум, проходивший в апреле в Санкт-Петербурге, Владимир Илюхин передвигался на представительском автомобиле Mercedes-Benz S400, аренда которого обходилась бюджету в 3 тыс. рублей в час. За три дня работы Арктического форума в Санкт-Петербурге за роскошные поездки губернатора налогоплательщики Камчатки заплатили 144 тыс. рублей. 8 и 10 апреля автомобиль арендовали по 12 часов, а 9 апреля губернатор Илюхин пользовался дорогой машиной круглые сутки.

И это — не первый случай. Более миллиона рублей ежегодно уходит только на обслуживание главы Камчатки в VIP-зоне аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Как выяснило ИА Кам 24, весной, во время поездки в Санкт-Петербург, губернатор жил в номере отеля стоимостью 63 180 рублей в сутки, а расходы на автомобильное обслуживание Владимира Илюхина тогда составили 325 тыс. рублей за несколько дней.

Камчатцы, вполне возможно, согласились бы с представительскими расходами первого лица региона, если бы видели его эффективность. Но вот как раз этого люди и не видят. Чиновники на Камчатке живут на широкую ногу, а народ бедствует, потому и не понимает — с какой стати такая шикарная жизнь для «народных слуг»?

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке жители провели акцию против огромных пенсий чиновников и депутатов. Власти региона приняли закон, согласно которому их региональные доплаты к пенсиям превышают 150 тыс. рублей.

Эксперт ИА REGNUM кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич убежден, что для улучшения экономической ситуации в России, необходимо, чтобы чиновничество утратило свою элитарность, лишилось непомерных льгот и начало работать на интересы граждан и страны.

В настоящее время по обращению депутата Законодательной думы Камчатки Михаила Пучковского прокуратура выясняет обстоятельства трудоустройства дочери первого вице-губернатора региона Ирины Унтиловой, которая работает замминистра образования в том же правительстве Камчатского края. Ранее Ирина Унтилова работала в мэрии Петропавловска-Камчатского, её дочь работала там же, к тому же, как малоимущая, получила благоустроенную. Квартиру в престижном районе камчатской столицы.