Киев, , 06:02 — REGNUM

Вопросы изменения топонимов, охватившие Украину в рамках объявленной прежней властью декоммунизации, должны решаться только на местных референдумах, заявил 14 июля лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Недопустима, считает Разумков, ситуация, когда вопрос изменения названия города решают не сами горожане, а Верховная рада. Не должна решать подобные вопросы и региональная власть.

«К сожалению местные Рады не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей», — заявил политик, отметив, что инструмент референдумов партия «Слуга народа» намерено широко использовать, так как это «одна из ключевых программных вещей».

Ранее советник президента Украины Никита Потураев заявил о необходимости отличать «украинский русский язык» от «русского русского языка». Для обозначения первого (того, на котором разговаривают русскоязычные граждане Украины) он предложил ввести термин «руська мова», для второго (языка «страны-агрессора» России) «росiйська мова».