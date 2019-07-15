Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:09 — REGNUM

На Ямале перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в систематическом сексуальном насилии над несовершенной дочерью и распространении порнографии с участием девочки в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в Новом Уренгое в 2012 году 45-летний местный житель на протяжении длительного времени изготавливал и распространял в интернете фото‑ и видеоматериалы порнографического содержания с участием дочери, не достигшей двенадцатилетнего возраста. Следствие утверждает, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый насиловал дочь, снимал всё это на видео и также распространял в интернете.

В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств вины мужчины. Обвиняемый был заключён под стражу. И дал признательные показания. В отношении его потерпевшей дочери проводятся реабилитационные мероприятия.

Гражданин обвиняется в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.