Биробиджан, , 05:30 — REGNUM

В посёлке Птичник Биробиджанского района Еврейской области две управляющие компании делят многоквартирные дома, в ход идёт манипулирование вывозом мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Находящаяся в стадии банкротства управляющая компания «Единый заказчик», противодействуя новой управляющей компании «Ивека», недавно пришедшей в посёлок и взявшая под своё управление несколько многоквартирных домов, решила искусственно создать антисанитарную ситуацию, для чего переместила свои мусорные контейнеры на другой конец посёлка. Туда, за километр, разумеется, никто из жителей района свой мусор носить не будет, и люди вынуждены оставлять его в привычном месте, где вместо 11 мусорных баков осталось только 2, принадлежащих новой управляющей компании. УК «Ивека» вынуждена вывозить и нерасчетный мусор, дабы не допустить ухудшение санитарной обстановки вокруг мусорной площадки.

Представитель УК «Ивека» Екатерина Юрейчук возмущена такими действия конкурента, находящегося в стадии банкротства.

«В предыдущей УК прекрасно понимали, что возникнет такая ситуация. Баки перемещены умышленно, чтобы возле жилого сектора появилась антисанитарная зона, люди возмущались, а у нас появились дополнительные расходы. Теперь чтобы вывезти весь мусор, нам приходится тратить восемь — десять тысяч рублей в день. Но нашими контейнерами пользуются не только жильцы домов, с которыми у нас заключен договор, но также и тех, что остались под управлением «Единого заказчика». А он отсюда мусор не вывозит. Почему мы должны выполнять чужую работу?», — прокомментировала Екатерина Юрейчук.

К урегулированию конфликта подключена прокуратура, куда поступило соответствующее заявление с просьбой дать правовую оценку действиям УК «Единый заказчик».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске после реформирования системы вывоза твёрдых коммунальных отходов продолжает остро стоять мусорная проблема. Тогда региональный оператор отказался оплатить услуги владельцев мусоровозов в полном объёме, и это чуть не привело к мусорному коллапсу. Затем контракт с компаниями, входящими в ассоциацию перевозчиков ТКО Якутска, был разорван, и процесс вывоза мусора был организован силами МУК «Жилкомсервис», 49% которой принадлежит ООО «ЯкутскЭкоСети». С тех пор с оперативностью вывоза отходов возникают проблемы, и у руководства Якутска не получается на это повлиять.