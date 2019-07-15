Юргамышский район, Курганская область, , 07:02 — REGNUM

В Юргамышском районе Курганской области за попытку повторно и незаконно получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал осуждена местная жительница. Гражданке назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2009 году женщина получила сертификат на материнский капитал и приобрела на него жилье в Звериноголовском районе. Затем она бросила семью и была лишена родительских прав в отношении детей. Переехав в Юргамышский район, в марте 2019 года она вновь решила получить сертификат на материнский капитал. Обратилась в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг». При проверке документов обман вскрылся.

Гражданку привлекли за попытку хищения бюджетных средств в размере свыше 450 тысяч рублей. И вместо материнского капитала она получила условный срок.