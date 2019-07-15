Москва, , 00:22 — REGNUM

Следователи открыли уголовное производство в связи с аварийной посадкой вертолета Robinson под Солнечногорском Московской области, сообщает 14 июля пресс-служба Московского межрегионального управления Следственного комитета России.

Следственные органы усматривают признаки состава преступления, регламентируемого статьей 263, частью 3 УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, около 16:00 14 июля жесткую посадку совершил вертолет Robinson. Машина аварийно приземлилась на поле у деревни Барское-Мелечкино под Солнечногорском, в результате чего погибли два человека: пилот и пассажир.

Как стало известно, на борту летательного аппарата находился глава Федерации сверхлегкой авиации РФ Игорь Никитин, обучавший российского президента Владимира Путина полету на дельтаплане.

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