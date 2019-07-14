Псков, , 23:56 — REGNUM

Участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера» в Псковской области стали несколько тысяч человек. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба администрации региона.

Фестиваль прошел 14 июля на территории музейного комплекса «Линия Сталина». Главным событием фестивальной программы стало проведение военно-исторической реконструкции боевых действий 1944 года по прорыву «Линии Пантера» с участием военной техники и артиллерии. В реконструкции событий принимало участие 150 человек из России и ближнего зарубежья.

Организаторами фестиваля были подготовлены фронтовые интерактивные площадки, предполагающие «музеи под открытым небом», где зрителей и участников знакомили с фронтовыми условиями быта солдат обеих армий. Также была представлена вниманию зрителей музейная экспозиция «Линия Сталина». Завершил фестивальный день концерт.

Напомним, с 11 по 31 июля 1944 года проходила псковско-островская наступательная операция советских войск. В результате боевых действий советские солдаты прорвали плотную оборону противника (линия «Пантера») и освободили Псков и Остров. Это достижение помогло в дальнейшем наступлении войск вглубь Прибалтики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской обл. пройдёт ежегодный фестиваль «Великое стояние на реке Угре»