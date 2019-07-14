Саратов, , 22:48 — REGNUM

Аэропорт Саратова к вечеру 14 июля возобновил работу после инцидента с пассажирским самолётом Як-42 на взлётно-посадочной полосе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно приведённой информации, в 20:25 по местному времени (21:25 мск) в аэропорту с задержкой на три часа приземлился авиарейс из Москвы.

Напомним, ранее сегодня пассажирский самолёт Як-42, прибывший в аэропорт Саратова из Сургут, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту самолёта находились 118 человек, никто из них не пострадал. После этого аэропорт временно приостановил приём и посадку воздушных судов.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту инцидента.

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