Москва, , 21:45 — REGNUM

Внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала ограничить употребление бургеров до минимума или попробовать изменить рецептуру его приготовления в сторону уменьшения калорийности. Об этом 14 июля она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

"Самая главная проблема подобной еды — это довольно высокая калорийность и несбалансированный состав», — отметила диетолог.

Специалист подчеркнула, что классический бургер включает в себя нежелательные для здоровья ингредиенты: муку высшего сорта и говядину с высоким содержанием жира. Кроме этого, соусы, которые подаются к ним, также содержат большое количество сахара и жиров. Всё это ведет к тому, что калорийность такого продукта достигает более 350 ккал.

В качестве альтернативы бургеру, изготовленного в условиях пищевых предприятий или заведениях общественного питания, врач-диетолог порекомендовала готовить их в домашних условиях.

«С булочкой из цельнозернового хлеба, небольшой котлетой, запеченной или приготовленной на гриле, из нежирных сортов мяса с невысоким содержанием соли, без соуса, с добавлением салата из овощей и зелени — такой вариант вполне можно включать в рацион один раз в одну-две недели», — уточнила Стародубова.

Напомним, ранее, британский диетолог сформулировал пять правил здорового питания, которые помогут избавиться от лишней жировой ткани в организме. Суть его методики заключается в максимально возможном употреблении в рационе овощей, фруктов, нежирного мяса и цельнозернового хлеба.

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