Прага, 14 июля 2019, 21:14 — REGNUM
Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский направил поздравительное письмо артисту чешской эстрады Карелу Готту в честь его 80-летнего юбилея. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба посольства.
«В России Вас искренне любят и по праву считают выдающимся представителем чешской культуры», — отмечается в письме.
В Чехии празднование юбилея певца носит общенациональный характер, так как на родине его считают артистом общемирового уровня.
Напомним, маэстро родился 14 июля 1939 году в чешском городе Пльзень. Расцвет популярности певца приходится на 1970−80-е годы, именно в эти годы Карл Готт активно гастролировал по всему миру. Особую любовь поклонников он снискал в Советском Союзе, где выпускались его альбомы многотысячными тиражами. Сам артист не раз выражал благодарность ценителям его творчества из России, и отмечал, что особенно дорожит их преданностью и любовью.
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