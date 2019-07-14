Цхинвал, , 19:42 — REGNUM

19 выпускников школ Южной Осетии сдавали в этом году российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Выпускники набрали высокие баллы по отдельным гуманитарным наукам — по 96 баллов, хороших результатов достигли по естественно-научным дисциплинам. При этом среди выпускников были и те, кто не набрал высоких баллов на экзамене. Школьники, успешно сдавшие ЕГЭ, могут рассчитывать на поступление в российские вузы. Об этом сообщили в министерстве образования Южной Осетии.

Выпускники школ Южной Осетии, имеющие гражданство РФ, участвуют в ЕГЭ с 2015 года. В 2018 году в нем приняли участие 9 югоосетинских выпускников, в 2017 году — 10, в 2016 -30, в 2015 году -61.