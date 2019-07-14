Москва, , 19:36 — REGNUM

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает о затруднениях автомобильного движения в районе перекрытых станций Сокольнической линии московского метрополитена с 13 по 20 июля. Об этом 14 июля сообщается на официальной странице учреждения в социальной сети Twitter.

«Завтра ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций Сокольнической линии… впереди у нас непростая неделя», — отмечается в сообщении.

Речь идет о следующих станциях: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Они будут закрыты для пассажиров метрополитена в связи с проходкой тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

В учреждении рекомендуют жителям и гостям столицы не совершать поездки на автомобиле в зону данных станций и при возможности пересесть на городской автотранспорт.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в мэрии Москвы предупредили, что возможны ограничения пропуска на станции метро «Кропоткинская» с 15 по 21 июля в связи с организацией мер безопасности при посещении верующими мощей святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя.

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