Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM

Власти Санкт-Петербурга объяснили свое требование предоставить документ, свидетельствующий о том, что Борис Стругацкий являлся писателем. Об этом 14 июля сообщил Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко в беседе радиостанции «Говорит Москва».

По словам Сухенко, наличие выписки из архива является необходимым условиям для установки мемориальных досок, ее предоставление предписывает региональный закон от 2011 года «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».

«Действуя по закону, мы каждое слово, которое попадает на мемориальную доску, подтверждаем архивными справками. Это правовая процедура. Это требуется для всех досок. Борис Стругацкий был также сценаристом и переводчиком. Вот мы пишем, что он писатель. Но, в принципе, мы могли написать, что он переводчик», — сказал он.

При этом отметил, что при принятии законов невозможно предвидеть всех частных случаев, которые возникают в реальной жизни.

Сухенко разъяснил, что архивная справка запрашивается с целью исключения фактических неточностей и ошибок.

«Да, применительно к выдающимся личностям требования об обоснованиях кажутся смехотворными и, возможно, даже оскорбительными. Но эти требования нужны, чтобы исключить ошибки», — уточнил свою позицию глава городского комитета по культуре.

Напомним, в конце 2018 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга выступило с предложением разместить на доме, где жил и трудился писатель Борис Стругацкий, мемориальную доску. Разъяснения должных лиц потребовались после того, как требование городского комитета по культуре о предоставлении выписки из архивных документов, получило широкий резонанс в средствах массовой информации.

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