Москва, , 17:33 — REGNUM

Число граждан, ограниченных приставами в выезде из России из-за долгов, к началу лета достигло 3% от взрослого населения страны. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной служба судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что за период с января по май текущего года число невыездных должников в целом по России выросло на 31% и достигло 3 млн 429 тысяч человек.

Наибольший рост числа должников отмечен в Южном федеральном округе (на 50%), на Северном Кавказе (на 48%) и в Центральном федеральном округе (на 41%). Наименьший прирост отмечен на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%).

Напомним, ранее в ФССП уже сообщали, что большинство должников, в отношении которых применяется ограничение на выезд, составляют клиенты банков (порядка 40% от общего числа невыездных). Ещё 20% приходится на должников по алиментам, 10% — на неплательщиков налогов и штрафов ГИБДД.