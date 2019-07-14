Симферополь, , 17:25 — REGNUM

13 и 14 июля в рамках смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» молодые художники представили собственные работы на главной выставке форума. Участниками стали более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов из 85 регионов.

Открытие девятой смене форума «Таврида 5.0» — «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» Пресс-служба Центра развития культурных инициатив

С 8 по 14 июля участники форума работали в профессиональных тематических школах от партнеров смены. Среди них — «Кураторство и продюсирование творческих проектов», «Теория и арт-критика», «Нецифровые медиа РОСИЗО-ГЦСИ», «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна», «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», «Фотошкола Таврида», «Стрит-арт. 6 кейсов», «Современная реставрация». По итогу смены каждая школа продемонстрировала произведения своих выпускников (фотографии, картины, граффити, инсталляции, перформансы).

Итогом работы школы «Теория и арт-критика» стал общий фэнзин — малотиражное периодическое издание, опубликованное в печатном и в электронном форматах. Фэнзин включает в себя тексты участников: интервью с художниками, статьи о смене, об арт-объектах, о моде и о фирменном стиле «Тавриды». По итогам кастинга школы 14 человек получили возможность опубликовать свою статью в журнале «Винзавода».

Школа «Кураторство и продюсирование творческих проектов» подготовила проекты о выставках, которые участники смогут реализовать в своих регионах. Среди них — «Каллиграфия», «ПроСвет», «Молодец, переделывай», «Город, которого словно бы нет», фестиваль книжной иллюстрации «Послекнижие» и проект «Чувствуй в оба». По итогам кастинга 8 лучших выпускников школы получат возможность пройти онлайн-обучение по любому курсу истории искусства в «MosArtSchool».

Итогом работы школы «Современная реставрация» стала композиция «Подводный мир Крыма». Помимо этого, за время форума участники закончили работу по реставрации амфоры и кувшина 9 и 10 веков, которые они передали в фонд крымского музея-заповедника «Судакская крепость».

В школе «Стрит-арт. 6 кейсов» отобрали эскизы художников, которые представили графическое оформление фасадов в Мурманске и аквапарка в Черногории. Авторы эскизов получат возможность реализовать свои идеи на практике. Четыре человека поедут в Черногорию, 16 человек — в Мурманск. Также один из лучших выпускников школы Илья Демченко из Московской области представит «Тавриду» на международном фестивале стрит-арта в Нижнем Новгороде.

Кроме того, участники школы «Стрит-арт. 6 кейсов» организовали фестиваль уличного искусства в Судаке и создали граффити на 8 специальных кубах. По итогам кастинга школы.

Итогом работы школы «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна» стала выставка, на которой участники представили индивидуальные и групповые проекты: инсталляции, объекты и тексты в технике «реди-мейд», видео и фото на тему «Следы времени».

Участники «Фотошколы Тавриды» организовали выставку из 53 фотографий — репортажных, художественных и портретных. Два лучших фотографах получили возможность работать в медиа-резиденции Тавриды.

Школа «Нецифровые медиа РОСИЗО-ГЦСИ» подготовила групповой перформанс «Сейчас»: молодые художники отправили в космос закодированный с помощью азбуки Морзе сигнал. Также они организовали индивидуальные перформансы на свободные темы.

Участники школы «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт» создали 2 проекта: интерактивную генеративную графику, реагирующую на движения человека, и анимационное приложение виртуальной реальности. Тематикой проектов были нелинейные коммуникации в пространстве. Лучшие художники школы получат рекомендации для вступления в творческий союз художников России и возможность представить свои работы в таких масштабных проектах, как «Виртуальный реализм» и «Цифровое Зазеркалье».

Об итогах смены высказался эксперт форума, член Союза художников России Владимир Стразов: «Я просто восхищен. Мне очень понравилась молодежь, которая участвовала в разработке проектов. Интересующиеся люди, глаза горят, руки делают. Хочется с ними работать и помогать. У них настолько огромные желания и амбиции, что творить с ними большое удовольствие».

Своими впечатлениями от итоговых выставок поделилась участница форума Анна Лосева из Воронежской области: «За время смены мы получили огромное количество информации, которое просто с трудом умещалось в голове. Нужно ее обязательно было выдать в виде картины, перформанса или чего-то другого. И такие выставки — это итог тех мыслей, чувств и эмоций, которые мы хотим представить миру. Замечательно, что на Тавриде у нас есть такая возможность».

Также на смене традиционно подвели итоги грантового конкурса, на который было подано 82 заявки и отобрано 16 победителей. Общая сумма грантов составила 6 млн. рублей.

Один из участников грантового конкурса Елена Литвинова из Ямало-Ненецкого автономного округа поделилась впечатлениями: «Это мой первый Всероссийский форум и первый опыт написания проекта. Рада была поработать с прекрасными экспертами и счастлива, что выиграла грант. Теперь я смогу реализовать действительно социально значимый и интересный проект!»

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