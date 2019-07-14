Симферополь, , 17:32 — REGNUM

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю ввело временное ограничение на купание в трех районах полуострова, под запрет попало 10 пляжей. Об этом 12 июля сообщается на сайте регионального ведомства.

Управление Роспотребнадзора вынесло постановления о временном ограничении купания в Бахчисарайском районе (пляж в с. Угловое), г. Севастополе (пляж «Мраморный», пляж «Городской»), и в семи рекреационных зонах г. Алушта в связи с не соответствием морской воды нормам на микробиологические показатели.

На данный момент ведомством осуществлен повторный забор морской воды в вышеуказанных территориях.

«За период с 05−12.07.19 г. исследовано на микробиологические показатели — 255 проб, на санитарно-химические — 432 пробы, на санитарно-химические — 360 проб, на паразитологические — 80 проб», — сообщается в информационном письме.

Напомним, во время купального сезона 2019 года, по данным профильных ведомств, на территории Крыма и г. Севастополя действует 455 и 36 рекреационных зон соответственно.

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