Москва, , 16:36 — REGNUM

На станции метро «Кропоткинская» с 15 по 21 июля могут ввести ограничения пропуска пассажиров в связи с пребыванием в храме Христа Спасителя мощей муромских святых Петра и Февронии. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Данные ограничения могут затронуть выходы, ведущие к храму, — 2 и 3. Запрет будет введен в целях организации мер безопасности, в случае, если возникнет длинная очередь из паломников, желающих поклониться мощам.

Напомним, до 20 июля на Сокольнической линии московского метрополитена также будет закрыт ряд станций в связи с со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). К ним относятся станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

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