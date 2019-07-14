Белозёрский район, Курганская область, , 16:21 — REGNUM

В Курганской области 20 и 21 июля 2019 года отметят явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы богослужением в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Будет совершено всенощное бдение с литией и с акафистом Пресвятой Владычице нашей Богородицы, божественная литургия и затем крестный ход на место явления Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганской епархии.

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню долго искали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён.

Братия и трудники монастыря вместе с паломниками и помощниками из разных регионов Урала продолжают разбирать место пожарища.

«Обитель нуждается в Вашей молитвенной и материальной поддержке. В ближайшее время будет зарегистрирован благотворительный фонд «Чимеевская святыня», который будет заниматься строительством нового храма на месте уничтоженного пожаром», — говорится в официальном заявлении Курганской епархии.

Молитва в Чимеевской обители не прекращается, богослужения в храме во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» совершаются ежедневно.

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