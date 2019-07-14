Тулун, Иркутская область, , 12:33 — REGNUM

Специалисты спроектируют для иркутского Тулуна комплекс защитных сооружений, заявил 14 июля губернатор региона Сергей Левченко.

«Стоит задача оформить новую территорию затопления, — цитирует РИА Новости Левченко. — В перспективе речь идет о возведении комплекса защитных сооружений для города».

Как сообщало ИА REGNUM, Тулун наиболее пострадал от наводнения, накрывшего Иркутскую область с 26 июня. Река Ия вышла из берегов и перелилась через 10-метровую дамбу, смыв близлежащие посёлки и целые кварталы в Тулуне. В результате наводнения погибли 25 человек.

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