Курган, , 11:49 — REGNUM

На территории Кургана идёт третий этап отключения горячей воды, который продлится до 22 июля. Подача приостановлена в 152 многоквартирных домах в связи с гидравлическими испытаниями магистральных трубопроводов тепловых сетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Кургана.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Александр Гонцов сообщил, что 50% жилищного фонда города уже готово к приёму теплоносителя в отопительный сезон.

Он также проинформировал о работах по ликвидации коммунальных раскопок во время испытаний. В настоящий момент остаются не ликвидированными 198 ям, в том числе 41 — на проезжих частях, 157 — на дворовых территориях.