Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM

Длительная задержка чартерного рейса произошла в петербургском аэропорту «Пулково». Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Ларнаку (Кипр) отложен уже на срок более шести часов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт должен был вылететь 14 июля ещё в 04:40. Ожидается, что рейс начнётся в 10:50 мск.

Задержка вызвана тем, что рейс из Ларнаки в Петербург 13 июля был выполнен этим же бортом с семичасовой задержкой.

Как сообщали СМИ, это было вызвано анонимной угрозой, поступившей в адрес авиационных властей Кипра. Из-за этого пришлось для проверки высадить из самолёта всех пассажиров и выгрузить багаж.