Москва, , 09:07 — REGNUM

В Москве и Подмосковье сегодня, 14 июля, будет преобладать облачная с прояснениями погода, днем ожидается до +21 °C сообщают Метеовести.

По данным синоптиков, преимущественно в западных и северо-западных районах области, пройдет кратковременный дождь.

Температура в столице ожидается +19…+21 °C, по области +17…+22 °C, ветер южный, слабый, 1−6 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, помочь справиться с хандрой из-за дождливого лета поможет покупка яркой одежды и позитивный настрой, считают психотерапевты.

Читайте подробнее: «Дождь не вечен»: врачи назвали способы справиться с хандрой в непогоду