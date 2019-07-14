Посёлок городского типа Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 14 июля 2019, 07:49 — REGNUM
В ямальском посёлке Уренгой один из жителей поднял вопрос аварийного состояния местных дорог тремя билбордами. Видео с транспарантами появилось в социальных сетях и вызвало негативный резонанс. Глава посёлка выступил с официальным пояснением, почему на вверенной ему территории не ремонтируются дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Ответственных не увольняют — им платят премии», «Дороги не ремонтируют — они скоро исчезнут», «Как же так, глава администрации Олег Якимов?» — гласили надписи на транспарантах.
Жители посёлка Уренгой называют местные автомобильные дороги «поверхностью Луны с кратерами». Глава посёлка Олег Якимов заявил, что транспаранты были установлены незаконно — вдоль ведомственной дороги Коротчаево — Заполярный. Поэтому недолго простояли. Содержанием «кратерного» дорожного участка занимается «Ямбургтранссервис» и он не находится в зоне ответственности муниципалитета. В самом же посёлке ситуация с дорогами гораздо лучше. Тем более, что в 2019 году территории выделили в три раза более средств на дороги из бюджета автономного округа, а именно 12,5 млн рублей