Посёлок городского типа Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 07:49 — REGNUM

В ямальском посёлке Уренгой один из жителей поднял вопрос аварийного состояния местных дорог тремя билбордами. Видео с транспарантами появилось в социальных сетях и вызвало негативный резонанс. Глава посёлка выступил с официальным пояснением, почему на вверенной ему территории не ремонтируются дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аварийные дороги (cc) Pavel Kuzniar

«Ответственных не увольняют — им платят премии», «Дороги не ремонтируют — они скоро исчезнут», «Как же так, глава администрации Олег Якимов?» — гласили надписи на транспарантах.

Жители посёлка Уренгой называют местные автомобильные дороги «поверхностью Луны с кратерами». Глава посёлка Олег Якимов заявил, что транспаранты были установлены незаконно — вдоль ведомственной дороги Коротчаево — Заполярный. Поэтому недолго простояли. Содержанием «кратерного» дорожного участка занимается «Ямбургтранссервис» и он не находится в зоне ответственности муниципалитета. В самом же посёлке ситуация с дорогами гораздо лучше. Тем более, что в 2019 году территории выделили в три раза более средств на дороги из бюджета автономного округа, а именно 12,5 млн рублей

«В целом я согласен с посылом этой акции. Дороги в поселке нуждаются в ремонте. В последний раз строили капитальные дороги в Уренгое в 2012 году», — заявил Олег Якимов изданию «Север-Пресс».