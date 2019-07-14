Курган, , 06:29 — REGNUM

В Курганской области собирают средства для эвакуации земляка из Таиланда. Реквизиты, по которым можно оказать финансовую помощь, опубликованы на сайте главного управления социальной защиты населения региона.

На второй день отдыха в Таиланде с курганцем случился инсульт. Ему провели экстренную операцию по удалению аневризмы. Мужчина после хирургического вмешательства впал в кому, затем перенёс пневмонию. Месяц лечения в частном госпитале «съел» всю страховку в сумме $ 40 тысяч. Причём за операцию пришлось платить родственникам курганца.

На данный момент состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести. У него восстанавливается речь и движения. Однако у родных нет денег для его транспортировки в институт им. Н.В. Склифосовского в Москве, которая оценивается в 400 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Турции спецбортом авиации были экстренно эвакуированы две туристки из Москвы и Нижневартовска. Страховка каждой по полису составляла $ 40 тысяч. Тогда как стоимость эвакуации спецбортом оценивается $58 000 или 3,7 млн рублей. Женщины разделили страховую сумму пополам и им хватило ещё и оплатить лечение в больницах Турции.

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