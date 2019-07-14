Киев, , 02:29 — REGNUM

Оранжевые плавки и Черное море — в сети появилось видео утреннего купания президента Украины Владимира Зеленского на пляже в Одессе. Глава государства «проинспектировал» температуру воды перед началом рабочего дня, поясняют украинские СМИ.

Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Одесской и Херсонской области. И утром субботы, 13 июля, он ознакомился с работой морского порта Одессы, где и решил искупаться.

Вскоре после президентского омовения в сети появился ролик должным образом смонтированный и озвученный, при просмотре которого рядовые украинцы еще раз поняли, что ничто человеческое президенту Зеленскому не чуждо.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, однако, как отмечают эксперты, некоторые его поступки отличаются несерьезностью, присущей более шоумену, чем главе государства. Так, ранее в сети появилось видео, на котором Зеленский с охраной бегает по фонтану в Мариуполе.

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