Плайя-де-Аро., , 23:54 — REGNUM

На испанском острове Лансароте, входящим в состав Канарских островов, ввели запрет на купание в связи с появлением у берегов большого количества ядовитых медуз. Об этом 12 июля сообщает Mirror.

Медузы

Туристам было рекомендовано не посещать один из крупнейших пляжей острова — Плайя-де-Фамара.

«Запрет на купание был введен после того, как были обнаружены прибитыми к берегу сотни ядовитых медуз, численность которых стремительно увеличивается», — пишет Mirror.

На пляжах острова также установлены красные флаги, обозначающие опасность нахождения в воде.

«В случае прикосновения к медузе местные власти рекомендуют незамедлительно обратиться к спасателям, чтобы удалить части щупальца и ввести обезболивающее, которое уменьшит отек», — отмечает издание.

Напомним, ранее на пляжах Адриатического моря были зафиксированы случаи появления ядовитых кубомедуз, численность которых увеличилась из-за промыслового вылова рыбы. Многие ученые также связывают аномальное размножение медуз с глобальным потеплением.

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