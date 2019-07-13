Лондон, , 22:45 — REGNUM

В Китае среди молодежи быстрыми темпами растет популярность британских вузов. В 2019 году заявки на обучение в Туманном Альбионе подали почти 20 тысяч китайских абитуриентов, что на 30% превышает прошлогодние показатели, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на публикацию в газете China Daily.

По этому показателю КНР обошла даже входящую в Соединенное Королевство Северную Ирландию. Лидером же по этому показателю остается Европейский Союз, свыше 50 тысяч выходцев из которого намерены продолжить обучение в британских вузах.