Москва, , 20:24 — REGNUM

В Москву, в храм Христа Спасителя, из Мурома привезут мощи Петра и Февронии. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Праздничный молебен, который возглавит патриарх Кирилл, состоится в храме 14 июля в 15.00.

«С 15 июля 2019 года с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду, и далее — по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя», — уточняется в информационном письме.

Мощи муромских святых пробудут в храме Христа Спасителя до 20 июля.

Напомним, мощи Петра и Февронии находятся в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муром Владимирской области. С 2008 года в России 8 июля отмечается праздник День семьи, любви и верности, покровителями которого считаются святые.

Читайте ранее в этом сюжете: День семьи, любви и верности отмечают в России