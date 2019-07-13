Калуга, 13 июля 2019, 18:49 — REGNUM

Три новых инвестора планируют разместить свои предприятия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Калуга». Заявлены инвестиции на сумму более трех млрд рублей.

На заседание экспертного совета особой экономической зоны «Калуга».
На заседание экспертного совета особой экономической зоны «Калуга».
Admoblkaluga.ru

Как сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области, два предприятия разместят на площадке в Боровском районе — это промышленный комплекс по производству металлообрабатывающего инструмента (ООО «ВАКТЕК») и завод по производству парфюмерно-косметической продукции (ООО «Натюрель»). Еще один проект будет реализован на территории Людиновского района — производство мелющих шаров (ООО «Инвестпромстрой»).

Кстати, соглашения о реализации проектов ООО «Натюрель» и ООО «Инвестпромстрой» на территории Калужской области были подписаны в рамках Петербургского экономического форума 2019 года.

Так, ООО «Натюрель» специализируется на производстве гигиенической продукции премиального качества: влажных салфеток, туалетной бумаги и нетканых полотенец в рулоне. На предприятии планируется создать 280 рабочих мест. Продукция ООО «Инвестпромстрой» используется в технологических процессах химической, горнорудной отраслях для получения супер-тонких помолов, а также при выпуске лако-красочной продукции, цемента и других стройматериалов. На новом предприятии создадут порядка 80 рабочих мест.

Напомним, площадь особой экономической зоны «Калуга» 1042 га. Здесь действуют региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.