Москва, , 18:57 — REGNUM

Жители России по-прежнему тратят львиную долю своих доходов на продукты питания. Об этом 11 июля сообщается в пресс-релизе «Потребительского индекса Иванова» Сбербанка.

Согласно проведенному исследованию за II квартал 2019 года, 68% населения экономят на дорогих продуктах питания. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 64%.

«Несмотря на то что потребителей тревожили высокие темпы инфляции, они стали направлять на покупку продуктов питания более значительную долю доходов», — говорится в информационном письме.

По данным Росстата, продовольственная инфляция за первое полугодие 2019 года достигла отметки 5,9%, а реальные денежные доходы населения по состоянию на I квартал этого года уменьшились на 2,3%.

Однако, конкретный процент затрат на питание гражданами России не уточняется. Многие эксперты, сходятся во мнении, что этот показатель в 2019 году составляет 38,9%. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 0,7%.

В банковской организации отметили для себя и ряд положительных тенденций. Так, индекс настроений потребителей поднялся с минус 22% до минус 21%, сократилась «доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, уменьшилась доля тех, кого беспокоит обменный курс», — отмечается специалистами Сбербанка.

Напомним, Сбербанк ежеквартально публикует итоги потребительской уверенности «Индекс Иванова». Данная методика схожа с социологическими исследованиями Росстата и предполагает опрос 2300 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из 164 городов Российской Федерации, в которых проживает более 100 тыс. человек. Свое название индекс получил исходя из актуализации собирательного образа среднестатистического представителя среднего класса — «Иванова».

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