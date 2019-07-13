Брюссель, , 18:40 — REGNUM

В Европейском союзе наблюдается тенденция увеличения количества случаев заболеваемости сифилисом, с 2010 года рост этого показателя составил 70%. Об этом 12 июля сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно представленному докладу «Обзор эпидемиологических тенденций (2007−2018 гг.)», из числа всех зараженных, 85%, это мужчины.

«Начиная с 2010 года, уровень уведомлений о сифилисе в ЕС увеличивается, но в последние годы эта тенденция, по-видимому, усиливается преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ)», — сообщается в аннотации к исследованию.

В исследовании также приводятся данные разных лет по количеству заражения данным венерическим заболеваем. Так, в 2010 году этот показатель составил 4,2 человека на 100 тысяч населения, а в 2017 году он достиг уже 7,1. В общей сложности количество зараженных в Европейском союзе достигает 260 тысяч человек. Среди стран, где удвоился показатель заражений, в исследовании обозначены следующие страны: Великобритания, Германия, Исландия, Ирландия и Мальта. Одновременно с этим, специалисты наблюдают снижение заболеваемости сифилисом в Румынии и Эстонии, на 50%.

Напомним, согласно данным Росстата, количество зараженных сифилисом за 2017 год в России составило 21 на 100 тысяч человек. При этом специалисты отмечают дальнейшее снижение заболеваемости в стране, однако, показатели остаются по-прежнему достаточно высокими по сравнению с Европейским союзом.

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