Москва, , 16:38 — REGNUM

Глава Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов поделился планами о дальнейшем развитии Московской духовной академии и Сретенской семинарии. Об этом 12 июля он рассказал в интервью телеканалу «Спас».

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Протоиерей сообщил, что он является сторонником перевода магистратуры из Московской духовной академии, которая расположена в Сергиеве Посаде, в столицу в Сретенскую семинарию, так как доступность библиотек и возможность привлечения кадров в Москве не сравнимо лучше, чем в Сергиеве Посаде, где будет логично оставить только бакалавриат.

«На уровне второй научной ступени высшего образования — магистратуры — нам нужно не распылять, а соединять ведущие научные силы и тем повышать качество образования студентов, не лишать их чего-то, а давать им больше возможностей и больше шансов выйти максимально квалифицированными и подготовленными», — отметил Глава Учебного комитета РПЦ.

Он также затронул вопросы, связанные с оптимизацией профессорско-преподавательского состава двух высших образовательных учреждений.

«Даже с точки зрения логистики, географии, соединения преподавательских кадров это решение назревшее», — заявил протоирей. Данное решение, по его мнению, оправдано тем, что в этих вузах трудятся одни и те же преподаватели.

Напомним, 9 июля Синодом РПЦ было принято решение о создании комиссии по оптимизации учебного процесса в двух вузах — Московской духовной академии в Сергиевом Посаде и Сретенской семинарии в Москве. После отстранения от должности руководителя последней, митрополита Псковского Тихона (Шевкунова), многие высказывали опасения, что Сретенская семинария после его ухода будет ликвидирована. До 1 августа комиссия должна предоставить патриарху Кириллу предложения по оптимизации и взаимодействию двух образовательных учреждений.

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