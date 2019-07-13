Москва, , 15:24 — REGNUM

Рекомендации по сбору, обработке, покупке и приготовлению грибов дал Роспотребнадзор. Советы опубликованы 13 июля на сайте ведомства.

В частности, грибникам рекомендовано собирать грибы подальше от магистралей и населённых пунктов, в экологически чистых районах. Для сбора грибов лучше всего использовать плетёную корзину, так как в ней грибы дольше сохраняют свежесть. Все грибы необходимо обработать в день сбора, при этом каждый вид грибов рекомендуется готовить отдельно.

Любителям грибов не рекомендуется покупать их в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц. При покупке грибов в магазинах рекомендуется внимательно осмотреть упаковку и не приобретать грибы в нарушенной упаковке либо без вкладыша с информацией о товаре.

При заготовке грибов рекомендуется отделить все подозрительные, червивые и дряблые грибы. Роспотребнадзор напоминает, что безусловно съедобными можно считать только рыжик обыкновенный, груздь настоящий и белый гриб. Их можно использовать для грибных блюд не отваривая предварительно.

Роспотребнадзор отмечает, что каждый год в России регистрируется около тысячи случаев отравления грибами, из них 30 заканчивается летальным исходом.

Грибы относятся к трудноперевариваемым продуктам из-за наличия в них большого количества грибной клетчатки. Блюда из грибов рекомендуется есть только здоровым людям. Детям рекомендовано употреблять их в пищу не ранее 14 лет, так как в организме ребёнка нет нужного количества ферментов, необходимых для усвоения грибов.

Ранее ИА REGNUMсообщало о сезоне грибов в Нижегородской области и связанном с ним предупреждении Россельхознадзора о способности грибов в дождливую погоду накапливать тяжёлые металлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородцев предупредили: в дожди грибы накапливают тяжелые металлы