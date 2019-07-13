Пекин, , 15:04 — REGNUM

Китайские метеорологи продлили действие желтого уровня погодной опасности в южных регионах страны в связи с мощными ливнями, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Ливни ожидаются до 8:00 по Пекинскому времени 14 июля в некоторых районах провинций Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Гуандун, Гуйчжоу и Юньнань, а также в Тибете и Гуанси-Чжуанском автономной районе, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых районах ожидаются проливные дожди объемом осадков до 180 мм. Особенно это касается провинций Чжэцзян, Цзянси, Хунань и Гуанси. Ливни будут сопровождаться мощными ветрами.

Как сообщало ИА REGNUM, от мощных ливней и наводнений в Китае уже пострадало почти 20 млн человек с начала летнего сезона.

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