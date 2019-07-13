Пекин, , 14:59 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Восточно-Китайском море, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 8:57 по Пекинскому времени 13 июля, сообщили в Китайском сейсмологическом центре. Эпицентр толчков залегал на глубине 230 км по координатам 29,15 градусов северной широты и 128,26 градусов восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 человек пострадал в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которое произошло в конце июня текущего года.

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