Анкара, , 14:47 — REGNUM

Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык в интервью РИА Новости заявил, что турецкие отели не выставляют для повторного использования на шведском столе скоропортящиеся продукты, однако повторно могут использоваться лишь продукты с длительным сроком хранения.

«В системе «все включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», — рассказал Айык.

Он подчеркнул, что в системе «все включено» есть железное правило: ни в коем случае не использовать ничего повторно с тарелок гостей, которые питались в режиме шведского стола. Все остатки еды с тарелок выбрасываются в мусор. Те продукты, которые не хранятся долго, также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся.

Но вот те продукты, которые хранятся долго, вполне могут использоваться повторно и снова выставляться на шведский стол.

Айык пояснил, что это могут быть пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и ряд других продуктов. Все эти продукты выставлены в так называемом «холодном буфете» и вполне могут простоять на шведском столе целый день.