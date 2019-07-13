Мытищи, Московская область, , 14:29 — REGNUM

Работа ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах возобновлена после пожара, сообщается 13 июля на сайте «Мосэнерго».

"ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» (ТЭЦ «Северная») восстановила выработку и подачу электроэнергии потребителям после вынужденной остановки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на ТЭЦ в Мытищах вспыхнул 11 июля в 11:11 мск, в 15:43 мск было ликвидировано открытое горение. В результате пожара погибла женщина, ещё 14 человек пострадали.

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