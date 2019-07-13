Оттава, , 14:15 — REGNUM

В заливе Святого Лаврентия в Канаде спасатели обнаружили и освободили от рыболовецких снастей полярного кита, передает телеканал CBC.

Отмечается, что спасатели срезали сети с хвоста полярного кита. Позже выяснилось, что это пятилетний самец, который был впервые обнаружен у атлантических берегов США в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученым удалось обнаружить у берегов архипелага Земля Франца-Иосифа краснокнижных китов-нарвалов. Встречи с ним фиксировались наблюдателями судов, которые работают на нефтегазовых проектах.

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