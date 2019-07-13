Москва, , 13:58 — REGNUM

Московский городской суд отменил штраф, который ранее был назначен Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на «нескоростных» улицах. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Спор между ГИБДД и ЦОДД начался в 2018 году. Тогда ЦОДД, который входит в структуру мэрии Москвы, установила знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» уменьшенного размера — 500×500 миллиметров вместо 900×900 и 700×700 соответственно. Также ЦОДД установил экспериментальные знаки «Парковка для инвалидов» — обычно этот знак состоит из двух отдельных знаков, но в мэрии его объединили в один.

ЦОДД обжаловал штраф от ГИБДД в Мосгорсуде.

Суд определил, что спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), который был введен в ноябре 2017 года. Согласно этому стандарту, власти городов могут использовать дорожные знаки меньше формата 500×500 миллиметров на «нескоростных» улицах.

В ГИБДД решили, что этот стандарт носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам. В ЦОДД решили, что стандарт может использоваться одновременно с национальными стандартами без какого-либо согласования с ГИБДД.

Мосгорсуд встал на сторону ЦОДД и вынес решение, согласно которому ПНСТ может использоваться наряду с национальными стандартами при «условии обеспечения безопасности дорожного движения».