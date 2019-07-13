Эр-Рияд, , 13:59 — REGNUM

Первые 25 000 паломников получат высокотехнологичные электронные карты в рамках пилотного проекта, запуск которого осуществляет Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии. На картах будет храниться личная информация паломников, состояние их здоровья, информация о месте размещения и датах совершения хаджа. Кроме того, они будут оснащены устройством отслеживания местоположения паломников для контроля за потоками мусульман в священных городах Мекке и Медине. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat.

Главный специалист по планированию Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии Амр Аль-Мадда отметил, что данный проект является экспериментальным этапом введения инициативы «умного» хаджа и необходим для исследования целесообразности запуска программы.

По словам представителя министерства, в ближайшее время будет выпущено до 200 000 идентификационных карт паломников, оснащенных той же технологией хранения информации, однако они не будут включать в себя функцию отслеживания местоположения.