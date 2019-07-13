Эр-Рияд, , 13:12 — REGNUM

Исламский фонд солидарности, входящий в структуру Организации исламского сотрудничества (ОИС), объявил об оказании финансовой помощи ряду государств-членов организации, а также мусульманским общинам по всему миру. Средства буду направлены на экономическое развитие и поддержку социальных программ в странах Азии и Африки.

Саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat сообщает, что бенефициарами станут организации в Нигере, Таиланде, Гамбии, Шри-Ланке, Чаде, Уганде, Сенегале, Палестине, Бангладеш и Малайзии.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмед аль-Отхаймин подчеркнул, что финансовая помощь является символом солидарности организации с государствами-членами и мировым мусульманским сообществом. Он отметил, что основная деятельность фонда заключается в предоставлении материальной, социальной и культурной помощи мусульманским общинам во всем мире, а также в оказании чрезвычайной гуманитарной помощи мусульманским странам и мусульманским меньшинствам.