Нью-Дели, , 13:20 — REGNUM

В Великобритании уровень заработной платы сотрудников индийского и китайского происхождения выше, чем их коллег-британцев. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на доклад «Различия в уровне оплаты труда в зависимости от национальности в Великобритании — 2018».

В рамках исследования британские ученые установили, что китайцы занимают вершину рейтинга этнических групп, получающих самую большую заработную плату в Великобритании. Выяснилось, что в 2018 году размер оплаты труда сотрудников китайского происхождения на 30,9% превысил соответствующие показатели для белого населения страны. Вторую позицию в рейтинге заняли индийцы, чья зарплата в среднем на 12% больше размера оплаты труда коллег-британцев. Примечательно, что подобная тенденция стабильно наблюдается в Великобритании с 2012 года. Отметим, что самый низкий уровень заработной платы наблюдается у пакистанцев и бангладешцев, которые получают на 16,9% и 20,2% меньше своих коллег-европейцев соответственно.

Доклад под названием «Различия в уровне оплаты труда в зависимости от национальности в Великобритании — 2018» был опубликован Национальной статистической службой Соединенного Королевства 9 июля 2019 года.