Копенгаген, , 12:28 — REGNUM

В настоящее время в Дании процесс активного использования «зеленых» технологий в инфраструктуре и хозяйстве страны тормозится самими датскими гражданами. В частности, рядовые датчане выступают против ветряных мельниц вблизи их домов.

Именно поэтому, по мнению старшего исследователя Датского технического института Кристиана Борха, при реализации подобных инициатив государство должно привлекать обычных граждан и учитывать их мнение — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Так, исследователь заявил: «Граждане в процессе внедрения «зеленых» технологий также являются своего рода «ресурсом», так как они хорошо знают свою местность и то, как правильно с ней поступить. Практически всегда, когда к этому процессу подключают местных, всякое недовольство сходит на нет».