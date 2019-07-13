Москва, , 10:50 — REGNUM

В Москве 12 июля состоялся пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аршак Макичян Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Около 30 защитников экологии с самодельными плакатами выстроились в стройную шеренгу на площади Яузские ворота, чтобы показать свое небезразличие к состоянию окружающей среды.

«Я боюсь того мрачного будущего с кислотными дождями, о котором говорят учёные. Если это правда, то нашей планете осталось недолго. У нас мало времени, чтобы достучаться до властей, изменить законодательство, перейти на возобновляемые ресурсы и переработку отходов, чтобы остановить экологический кризис. Если мы этого не сделаем сейчас, то потом будет уже поздно», — поделилась опасениями активистка Анастасия Новгородова.

В пикете участвовали в основном подростки и студенты. Это связано с тем, что сама акция «Fridays For Future» появилась благодаря шведской школьнице Грете Тунберг. В возрасте 15 лет девушка начала протестовать против шведской политики в области экологии. Она регулярно сидела возле национального парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», тем самым призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата.

Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM Пикет в рамках климатической акции «Fridays For Future» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Московские активисты, так же как их идейная вдохновительница из Швеции, потребовали от власти активных действий для предотвращения экологической катастрофы. Организатор пикета Аршак Макичян ждёт «объявления чрезвычайного климатического положения».

Экоактивисты обратились не только к власти, но и к жителям города. Они рекомендовали москвичами минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу, отказавшись от пластика и неэкологичных видов транспорта.

«Топливо сжигается на электростанциях, на что мы повлиять не можем, но в то же время оно сжигается в движках наших машин. Здесь уже есть вариант: добраться до работы на велосипеде или на личном авто. Тоже самое касается пластика. Можно ежедневно покупать и выбрасывать пластиковые пакеты или использовать многоразовые сумки. Такие решения может принимать каждый человек», — рассказал пресс-секретарь российского отделения Greenpeace и участник пикета Константин Фомин.