Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM

Известная российская исполнительница Светлана Лобода, периодически склонная к эпатажу ради поддержания своей популярности, устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале «Белые ночи». Об этом сегодня, 13 июля, пишут местные СМИ.

По данным «Невских новостей», Лобода осталась крайне недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную перед выступлением.

Выяснилось, что организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой гримерных, так как участников фестиваля было слишком много. Из-за этого часть артистов была вынуждена тесниться по несколько человек в одном помещении.

Стоит отметить, что сама Лобода, которая всегда активно пишет в социальных сетях, пока никак не прокомментировала данный инцидент.

Что касается музыкального фестиваля «Белые ночи», то он имеет статус международного и проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года. Фестиваль «Белые ночи» является одним из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.