Ишим, Тюменская область, , 07:20 — REGNUM

В Ишиме Тюменской области найдены следы старинного кладбища. Об этом на своей странице в Facebook заявил краевед Геннадий Крамор.

Останки были найдены во время земляных работ на улице Малая Садовая. Это в самом центре города. Следователи собрали три мешка черепов и костей. «

»Яму пока зарыли, но и сейчас земля там изобилует останками. Так откуда же они?» — написал Крамор. И тут же дал ответ.

По его словам, ответ знают жители двухэтажек, расположенных поблизости. Дома находятся на территории Троицкого городского кладбища, на котором хоронили прихожан Богоявленской, а затем и Троицкой церквей.

После 1892 года, когда произошла эпидемия холеры, было создано новое кладбище. А то, что находилось возле Троицкой церкви, сохранялось до осени 1929 года, до закрытия храма.

«А потом всё пошло вразнос…», — отмечает краевед.

Он также добавляет, что на Троицком кладбище были похоронены не только простые селяне, но и почётные граждане. Но строителей это не остановило. По словам краеведа, кости, которые были вынуты из траншей при строительстве жилья, просто скидали в одну яму на границе старого кладбища.